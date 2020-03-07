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Суббота, 07.03.2020
Что только не найдешь в секонд-хенде: прикольные находки
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Что только не найдешь в секонд-хенде: прикольные находки

Интернет-пользователи продолжают делиться своими удачными находками, сделанными в магазинах секонд-хенд, публикуя фотографии своих покупок в созданной в Facebook группе под названием "Странные находки в секонд-хенде, которые должны увидеть все" (Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared).
bugaga.ru
Фото: Facebook
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Улыбка, Смех, Секонд хенд, Юмор, Позитив, Находки, Курьезы, Приколы, Комиссионка.
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