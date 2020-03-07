Свадьба пела и... доплясалась: забавные семейные кадры

Самые интересные события на свадьбе происходят после того, как гости усаживаются за стол, и произносится первый тост. Всё происходящее дальше тщательно документируется фотографами, потому что сами гости уже вряд ли помнят. И, глядя на некоторые из этих фотографий, становится понятно - почему…