Беспечный ангел: забавные доказательства мужской беспечности

По статистике, женщины во всем мире, независимо от национальности, социального статуса и вида трудовой деятельности, живут гораздо дольше мужчин. Причем эта тенденция наблюдалась и в другие эпохи. Пока ученые пытаются выяснить, в чем причина этого явления, мы выдвигаем собственную теорию — просто мужчины не знают, что такое страх!