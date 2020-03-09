Мы все в матрице: прикольные фотодоказательства

Матрица реальна, и в ней периодически происходят глюки: то кошка застрянет в текстуре, то картинка не прогрузится. В этой коллекции фотографий вы увидите яркие доказательства того, что мы всё-таки живём в матрице.