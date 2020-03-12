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Проиграли бой сну: детки, уснувшие в неожиданных местах
Каждому из нас знакомо это чувство.. твои веки тяжелеют, ты начинаешь чаще и яростнее зевать, и единственное место, где ты хотел бы сейчас оказаться это кровать. Взрослые могут дождаться момента прикосновения головы с подушкой, чего нельзя сказать о маленьких детях, которых сон может свалить в любом, даже самом неудобном месте. Неважно как громко дети кричат, что они не устали и не хотят спать, они уже заранее проиграли битву со сном.
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