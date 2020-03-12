Прекрасный сервис: Самые забавные объявления о предоставлении самых странных и нелепых услуг В условиях жесточайшей конкуренции на рынке, бизнесмены идут на самые "отчаянные" шаги с целью продвижения своего дела. Одним из таких является создание подобных креативных объявлений и листовок.