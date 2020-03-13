В нужном месте, в нужное время: снимки, сделанные в подходящий момент

Может, вы и не лучший фотограф в мире, но иногда удача поворачивается к вам лицом, и все, что вам остается, — нажать кнопку спуска затвора в нужном месте в нужное время. Правильный момент может превратить, казалось бы, обычную фотографию в веселое совпадение или красивую иллюзию. "Удача — это то, что происходит, когда подготовка встречает возможность" — эта фраза идеально описывает такие фотографии.