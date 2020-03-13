Идеальная иллюстрация счастья: собаки, которым в лицо бьет ветер Собака, высунувшаяся из окна движущегося автомобиля, — идеальная иллюстрация счастья. Но почему именно псы так любят высовываться из окон машин? Большинство ученых и экспертов по собакам полагают, что это связано с тем, что из всех чувств эти животные больше всего полагаются на свое отличное обоняние. Воздух, который бьет им в лицо во время езды, представляет собой отличный источник информации об окружающем мире.