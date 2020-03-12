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Насыщенная школьная жизнь: забавные замечания из дневников
Но обитатели этого, казалось бы, совершенного мира правила нарушают. Чтобы в этом убедиться, достаточно иногда заглянуть в ученические дневники, где кроме положительных (или не очень) оценок можно увидеть учительские послания родителям учеников, и эти послания зачастую похожи на перлы юмористов.
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