Папа вам не мама: что получается, когда малыши остаются с отцами

Быть отцом – огромная ответственность. Но некоторые мужчины воспринимают это не так уж серьезно. Эта подборка забавных фотографий доказывает, что некоторые отцы не забывают о юморе, даже воспитывая собственных детей. Наверняка мамы этих малышей были в легком шоке, увидев такой результат воспитания.