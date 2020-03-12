И страшно, и смешно: объявления, которые несомненно заставят улыбнуться

Хорошо составленное объявление – залог того, что оно привлечет к себе внимание. Объявления бывают разные: предупреждающие, информационные, рекламные. Читая некоторые из них, может стать одновременно страшно и смешно. Именно такие объявления мы и собрали в нашем обзоре.