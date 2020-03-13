"Добрый" фотошопер Джеймс исправит все ваши фото: новая порция его работ

Джеймса Фридмана не зря называют гуру фотошоп-троллинга — ведь он принимает все просьбы своих клиентов слишком буквально. Поклонники просят фотографа исправить все несовершенства на своих снимках, и маэстро Фридман делает это в своей уникальной манере. Взглянем на свежую порцию его работ!