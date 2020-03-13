Позитив обеспечен: прикольные демотиваторы, которые сделают ваш вечер Свежая порция демотивирующих картинок на любой вкус и обо всём на свете для вашего прекрасного настроения! В этом выпуске: про невезучего рыбака и его червя, про высокооплачивамого художника, про передвижные ясли, про люстру пастафарианина, про зиму в этом году, про начало модельной карьеры, про борьбу с глобальным потеплением, про суперподснежник, про шарик с гелием и многое другое!