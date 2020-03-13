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Почему бы и нет: забавная коллекция милых хомячьих попок в картинках
Те, у кого есть хомячки, знают, насколько мило и забавно они ведут себя почти всё время. А самое забавное то, как очаровательно выглядят их попки.
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