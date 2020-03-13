Мы тут все лохматые и зубатые: забавные фото с питомцами

В Интернете есть место для всех! И если уж существует сообщество под названием Teefies, созданное для того, чтобы наслаждаться фотографиями восхитительных кошачьих зубиков, то почему бы не создать такое же и для ценителей собачьих зубов?