Невезение случается: курьезный день в картинках Очередная порция фотографий о жизни людей, от которых отвернулась госпожа Удача. От расплавленного подноса и скрывающего прекрасный вид тумана до заехавшего в магазин автомобиля и массового падения велосипедистов, взгляните на будни тех, кому однажды не повезло.