Доверяй, но проверяй: что бывает, когда положился на онлайн-переводчик

Доводилось ли вам, находясь в другой стране, наблюдать странные переводы на русский местных товаров или услуг? Если да, тогда вы точно оцените весь юмор нашей сегодняшней подборки. Всем хорошего настроения!