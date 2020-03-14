Утро добрым не бывает: про тех, кто так и не проснулся

В жизни бывают ситуации, когда слова: "Доброе утро" могут быть восприняты, не как приветствие, а как самое настоящее издевательство. Особенно актуально это для людей, которые по тем или иным причинам рано встают и не высыпаются.