Ничего непонятно, но очень интересно: странные фотографии, которые веселят до слез

Именно чтобы избежать её мы покупаем новые вещи, меняем стиль, занимаемся спортом и летаем в другие страны. Сегодня чтобы дать бой устоявшейся реальности вам даже не придётся вставать с.. где бы вы там не сидели.