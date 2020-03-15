Называется "Оставил собаку на неделю у бабушки в деревне"

Всем известно, что домашние животные очень часто перенимают привычки своих хозяев и стараются быть на них похожими. Это актуально даже тогда, когда оставляешь своих питомцев ненадолго у родственников. И особенно осторожными нужно быть тогда, когда отправляете свою собаку к бабушке в деревню…