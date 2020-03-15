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Воскресенье, 15.03.2020
Называется "Оставил собаку на неделю у бабушки в деревне"
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Называется "Оставил собаку на неделю у бабушки в деревне"

Всем известно, что домашние животные очень часто перенимают привычки своих хозяев и стараются быть на них похожими. Это актуально даже тогда, когда оставляешь своих питомцев ненадолго у родственников. И особенно осторожными нужно быть тогда, когда отправляете свою собаку к бабушке в деревню…
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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