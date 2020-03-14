Такое делать нельзя: поступки пассажиров, которые реально бесят

К сожалению, существует категория людей, которые воспринимают общественный транспорт как часть собственной квартиры, будь то ванная комната, кухня или спальня. Они напрочь забывают значение слова "общественный", что значит, что это то, чем могут пользоваться все члены общества, а не только отдельные его представители.