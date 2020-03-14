Только отличное настроение: прикольные фото с любимыми питомцами

Кто как не забавные и очаровательные усатые-полосатые лучше всего напомнят о том, что выходные - это замечательно? Только они могут подарить столько же позитива, сколько принесёт с собой неминуемый отдых!