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Юморные демотиваторы для вашего отличного настроения
И снова прикольные демотиваторы обо всём на свете для поддержания вашего отличного настроения. Сегодня в выпуске: про суровую участковую сестру, про современную будку гласности, про недвижимость, про девушек перед принятием душа, про гладь воды, про старые вещи и законы подлости, про парковку трамваев, про память на имена, про признания любимым, про чтение книг Стивена Кинга и многое другое.
Только отличное настроение: прикольные фото с любимыми питомцами
Мода, что ты делаешь, прекрати: забавные мужские наряды
Повседневные приколы жителей Азии: вот это хохма
Такое делать нельзя: поступки пассажиров, которые реально бесят
Уличные работы OakOak, которые вызывают восхищение (Фото)
Ничего непонятно, но очень интересно: странные фотографии, которые веселят до слез
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Когда художник от Бога, но не точно: забавные "точные" рисунки кошек
Невезение случается: курьезный день в картинках
Тем временем в Канаде: "снежные" картинки
Мы тут все лохматые и зубатые: забавные фото с питомцами
Почему бы и нет: забавная коллекция милых хомячьих попок в картинках
Позитив обеспечен: прикольные демотиваторы, которые сделают ваш вечер
Доверяй, но проверяй: что бывает, когда положился на онлайн-переводчик
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Насыщенная школьная жизнь: забавные замечания из дневников
Афиша интересных событий в Украине на 14 марта - 15 марта
Смотрим на одно, а видим совершенно другое: снимки, где главную роль сыграли ракурс и перспектива