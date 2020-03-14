Юморные демотиваторы для вашего отличного настроения

И снова прикольные демотиваторы обо всём на свете для поддержания вашего отличного настроения. Сегодня в выпуске: про суровую участковую сестру, про современную будку гласности, про недвижимость, про девушек перед принятием душа, про гладь воды, про старые вещи и законы подлости, про парковку трамваев, про память на имена, про признания любимым, про чтение книг Стивена Кинга и многое другое.