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Не умеешь, не берись: самые неудачные панорамы в мире
Функция панорамной съемки появилась в смартфонах и планшетах несколько лет назад. Но еще не все пользователи догадались, что движущийся предмет в кадре — это верный признак того, что панорама окажется, мягко говоря, не очень удачной.
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