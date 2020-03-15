Не умеешь, не берись: самые неудачные панорамы в мире

Функция панорамной съемки появилась в смартфонах и планшетах несколько лет назад. Но еще не все пользователи догадались, что движущийся предмет в кадре — это верный признак того, что панорама окажется, мягко говоря, не очень удачной.