А им нормально: котики, заснувшие в неожиданных местах

Кошки никогда не отказывают себе в отдыхе. И для них совершенно не имеет значения, является ли место, которое они облюбовали для сна, подходящим для этого. Если они действительно хотят спать, они способны уснуть где угодно. Нам всем стоит поучиться умению расслабляться и наслаждаться жизнью у этих животных.