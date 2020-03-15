Нормальность нам только снится: маразмы повседневной жизни

Очередная порция абсурдных ситуаций и необъяснимых вещей, случайными свидетелями которых стали авторы этих фотографий. Даже не пытайтесь понять, что происходит на этих фотографиях - только время потеряете! Просто проникните атмосферой!