"Ой-ой-ой, опасный момент...": Нелепые курьезы и досадные неприятности Герои нашего сегодняшнего обзора не понаслышке знают, что такое невезение и "потеря потерь", ведь они не только пострадали, но их фейлы еще и попали в Сеть.