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"Ой-ой-ой, опасный момент...": Нелепые курьезы и досадные неприятности
Герои нашего сегодняшнего обзора не понаслышке знают, что такое невезение и "потеря потерь", ведь они не только пострадали, но их фейлы еще и попали в Сеть.
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