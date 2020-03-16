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Эффектная реклама - залог успеха бизнеса: мимо таких вывесок без смеха не пройти
Грамотная вывеска - залог успеха, это знает каждый человек, а уж тот, у кого свой бизнес, усвоил как дважды два. Именно поэтому и стремятся люди создать вывеску поярче, ценник пооригинальнее, баннер поэффектнее, ну а то, что получается иногда немного смешно, так это даже на руку.
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