Эффектная реклама - залог успеха бизнеса: мимо таких вывесок без смеха не пройти

Грамотная вывеска - залог успеха, это знает каждый человек, а уж тот, у кого свой бизнес, усвоил как дважды два. Именно поэтому и стремятся люди создать вывеску поярче, ценник пооригинальнее, баннер поэффектнее, ну а то, что получается иногда немного смешно, так это даже на руку.