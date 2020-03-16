Невозможно сдержать смех: забавные снимки, сделанные очень вовремя Поймать удачный кадр - дело не из легких. Одним нужно часами просиживать в ожидании "того самого" момента, а у других получаются шедевры совершенно случайно. В сегодняшнем юмористическом обзоре забавнейшие стоп-кадры, которые вызывают шквал эмоций.