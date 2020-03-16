Соседей не выбирают: жизненные фотографии об отношениях жильцов одного дома

Как говорится, соседей, как и родину, не выбирают. И если одним посчастливилось жить с интеллигентными пенсионерами, то другим обязательно "достанутся" те, кто обожает громкую музыку и перфоратор.