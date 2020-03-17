Милые собачки со смешными прическами Любимая причёска хипстеров ─ man bun, что в переводе на русский означает "мужской пучок" ─ перешла от людей к собакам. Теперь пользователи Instagram из разных концов света публикуют фотографии своих питомцев с хипстерской причёской. В какое опасное время мы живём!