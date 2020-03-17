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Вторник, 17.03.2020
Ох уж эти образцово-показательные родители! Отцы, которые очень любят спонтанно появляться на снимках своих детей
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Ох уж эти образцово-показательные родители! Отцы, которые очень любят спонтанно появляться на снимках своих детей

Они с рождения холят, лелеют и балуют своих дочерей, с трепетом провожают их в школу, тревожатся, когда они отправляются на первое свидание и не желают выпускать из поля зрения ни на минуту даже в тот день, когда из любимые дочери отправляются под венец.
jumornoj.temaretik.com
Фото: jumornoj.temaretik.com
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