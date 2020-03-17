|
|
Ох уж эти образцово-показательные родители! Отцы, которые очень любят спонтанно появляться на снимках своих детей
Они с рождения холят, лелеют и балуют своих дочерей, с трепетом провожают их в школу, тревожатся, когда они отправляются на первое свидание и не желают выпускать из поля зрения ни на минуту даже в тот день, когда из любимые дочери отправляются под венец.
Когда ты работаешь дома: пушистые "коллеги"
Забавные собаки с хипстерским пучком
Прикольные снимки с юмором из США
Неудачные дни в картинках, которые могут быть у каждого
Крутые идеи создания необычной ливневой системы в частном доме (Фото)
Эти люди готовы на многое, ради красивого снимка в Instagram
Досадные неприятности, которые попали на фото
Удивленные собаки, способные вызвать улыбку
Смешные стоп-кадры, которые порадуют твою душу
Соседи бывают разные: забавные "переписки" жителей одного дома
Чем ярче вывеска, тем больше посетителей: самые смешные баннеры
Они способны уснуть где угодно: коты, которые заснули в самых неподходящих местах
Забавные собаки, которые совершенно не умеют прятаться
Идеальный рай для перфекциониста в картинках
Причудливая мужская мода 1970-х годов
Нормальность нам только снится: маразмы повседневной жизни
Вспомним снег, которого у нас не было: снежные фотографии
Забавные животные, которые сделают ваш вечер немного веселей
Лучшие автомобильные приколы с наших дорог
Выходи меня искать: песики, которые "очень хорошо" спрятались
Тогда и сейчас: знаменитые женщины в годы своей молодости (Фото)
А им нормально: котики, заснувшие в неожиданных местах
Не умеешь, не берись: самые неудачные панорамы в мире
Называется "Оставил собаку на неделю у бабушки в деревне"
Юморные стоп-кадры, которые вас развеселят