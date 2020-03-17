Ох уж эти образцово-показательные родители! Отцы, которые очень любят спонтанно появляться на снимках своих детей

Они с рождения холят, лелеют и балуют своих дочерей, с трепетом провожают их в школу, тревожатся, когда они отправляются на первое свидание и не желают выпускать из поля зрения ни на минуту даже в тот день, когда из любимые дочери отправляются под венец.