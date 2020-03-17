Каково это — быть девушкой? Смешные доказательства того, насколько тяжело быть девушкой

У каждой девушки есть мешок проблем, каждая из которых является для неё настоящей катастрофой, но, если она расскажет вам о них вслух, будьте уверены, вы будете смеяться до слез.