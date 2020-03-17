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Сплошные курьезы и жизненные казусы
Неожиданное стечение обстоятельств иногда может привести к самым непредсказуемым последствиям. Но иногда человек сам делает всё для того, чтобы в конечном итоге обречённо произнести: "Упс…"
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