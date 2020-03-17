Самые сумасшедшие обложки музыкальных альбомов метал-групп

Быть участником метал-группы ─ это круто и брутально. Поэтому и обложки музыкальных альбомов должны быть соответствующими. Однако у некоторых они получаются с точностью до наоборот: нелепыми, смешными и неуклюжими.