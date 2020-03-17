Подборка смешных приколов с кошками для хорошего настроения Традиционная коллекция прикольных фотографий с котейками, кошечками и котятками и со смешными стишками и подписями для вашего отличного настроения! Сегодня в выпуске: про необычный гарнир, про гадание по руке, про самостоятельных котов, про кошачий этикет, про необычную точку зрению и многое другое!