Демотиваторы для отличного настроения: свежая подборка Мы подготовили для вас большую коллекцию прикольных демотиваторов! В этом выпуске: про намёки и непонятливость, про недремлющих партизан, про самую настоящую работницу Лувра, про студентов, про тонкости сантехники, про толерантный торт, про философию жизни, про бодрое утро, про непосильный вес, про город бургеров, про сюрприз для засранки и многое другое!