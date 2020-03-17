|
|
Демотиваторы для отличного настроения: свежая подборка
Мы подготовили для вас большую коллекцию прикольных демотиваторов! В этом выпуске: про намёки и непонятливость, про недремлющих партизан, про самую настоящую работницу Лувра, про студентов, про тонкости сантехники, про толерантный торт, про философию жизни, про бодрое утро, про непосильный вес, про город бургеров, про сюрприз для засранки и многое другое!
Прикольная котоматрица, которая сделает ваш вечер
Только не это: страшные вещи, которые должны встречаться как можно реже, а лучше вообще никогда
Визажный сюрреализм в работах южнокорейской визажистки (Фото)
Смешные фотографии животных, для отличного настроения
Смешные фото, доказывающие, насколько тяжело быть девушкой в современном мире
Отцы, которые очень любят спонтанно появляться на снимках своих детей
Когда ты работаешь дома: пушистые "коллеги"
Забавные собаки с хипстерским пучком
Прикольные снимки с юмором из США
Неудачные дни в картинках, которые могут быть у каждого
Крутые идеи создания необычной ливневой системы в частном доме (Фото)
Эти люди готовы на многое, ради красивого снимка в Instagram
Досадные неприятности, которые попали на фото
Удивленные собаки, способные вызвать улыбку
Смешные стоп-кадры, которые порадуют твою душу
Соседи бывают разные: забавные "переписки" жителей одного дома
Чем ярче вывеска, тем больше посетителей: самые смешные баннеры
Они способны уснуть где угодно: коты, которые заснули в самых неподходящих местах
Забавные собаки, которые совершенно не умеют прятаться
Идеальный рай для перфекциониста в картинках
Причудливая мужская мода 1970-х годов
Нормальность нам только снится: маразмы повседневной жизни
Вспомним снег, которого у нас не было: снежные фотографии
Забавные животные, которые сделают ваш вечер немного веселей
Лучшие автомобильные приколы с наших дорог