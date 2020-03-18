|
|
Милый песик, который похожий на плюшевого мишку (Фото)
Этот 6-летний шерстяной комок радости весом 20 килограммов ─ чистокровный пёс породы чау-чау по кличке Чаудер (Chowder), который живет на Филиппинах вместе со своей хозяйкой Бернис Лозано (Bernice Lozano). Его большая пушистая мордаха, пухлые щёки и много-много шерсти делают его похожим на плюшевого мишку, с которым его и сравнивают более 430 тысяч подписчиков в Instagram.
Человек может многое, если у него есть желание (Фото)
Впечатляющие скульптуры из запчастей (Фото)
Торты-иллюзии от талантливого кондитера Бена Каллена (Фото)
Юморные курьезы, которые встречаются в жизни каждого
Вспомним прошлое: сумасшедшие обложки музыкальных альбомов
Спят усталые щеночки: трогательные фотографии
Уморительные комментарии людей с непревзойденным чувством юмора
Прикольные демотиваторы, которые зарядят вас позитивом
Прикольная котоматрица, которая сделает ваш вечер
Только не это: страшные вещи, которые должны встречаться как можно реже, а лучше вообще никогда
Визажный сюрреализм в работах южнокорейской визажистки (Фото)
Смешные фотографии животных, для отличного настроения
Смешные фото, доказывающие, насколько тяжело быть девушкой в современном мире
Отцы, которые очень любят спонтанно появляться на снимках своих детей
Когда ты работаешь дома: пушистые "коллеги"
Забавные собаки с хипстерским пучком
Прикольные снимки с юмором из США
Неудачные дни в картинках, которые могут быть у каждого
Крутые идеи создания необычной ливневой системы в частном доме (Фото)
Эти люди готовы на многое, ради красивого снимка в Instagram
Досадные неприятности, которые попали на фото
Удивленные собаки, способные вызвать улыбку
Смешные стоп-кадры, которые порадуют твою душу
Соседи бывают разные: забавные "переписки" жителей одного дома
Чем ярче вывеска, тем больше посетителей: самые смешные баннеры