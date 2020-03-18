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Среда, 18.03.2020
Милый песик, который похожий на плюшевого мишку (Фото)
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Милый песик, который похожий на плюшевого мишку (Фото)

Этот 6-летний шерстяной комок радости весом 20 килограммов ─ чистокровный пёс породы чау-чау по кличке Чаудер (Chowder), который живет на Филиппинах вместе со своей хозяйкой Бернис Лозано (Bernice Lozano). Его большая пушистая мордаха, пухлые щёки и много-много шерсти делают его похожим на плюшевого мишку, с которым его и сравнивают более 430 тысяч подписчиков в Instagram.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Плюшевый мишка, Милые песики, Чаудер, Берніс Лозано.
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