Милый песик, который похожий на плюшевого мишку (Фото) Этот 6-летний шерстяной комок радости весом 20 килограммов ─ чистокровный пёс породы чау-чау по кличке Чаудер (Chowder), который живет на Филиппинах вместе со своей хозяйкой Бернис Лозано (Bernice Lozano). Его большая пушистая мордаха, пухлые щёки и много-много шерсти делают его похожим на плюшевого мишку, с которым его и сравнивают более 430 тысяч подписчиков в Instagram.