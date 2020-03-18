От меня не спрячешься: домашние любимцы, которым нравится играть в прятки

Они могут не знать, что это за игра и как она называется, но желание играть в неё у них появляется постоянно. Даже несмотря на то, что они не очень-то и умеют в неё играть. Но главное, что они это делают с удовольствием!