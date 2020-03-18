"Срочно ищем парикмахера": этим людям не очень повезло с походом в салон

Поиск стоящего мастера, который способен сделать ваши волосы достоинством, а не недостатком, может длиться годы. И даже в этом случае нельзя ничего гарантировать. Вот, например, эти люди ─ уже в достаточно взрослом возрасте, чтобы найти себе парикмахера. Ан нет, ещё не нашли…