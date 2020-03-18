А не нужно было лезть: животные тоже могут попадать в неловкие ситуации

Животные – такие забавные и милые, они и правда думают, что могут делать все, что им захочется, и им это сойдет так просто с "лап". На этих смешных фотографиях доказательства того, что терпению вселенной тоже приходит конец, и эти сорванцы поплатились за свои выходки сполна!