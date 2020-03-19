Американские горки - развлечение не для слабаков: забавные снимки, сделанные на аттракционе

Для людей, которые любят пощекотать себе нервы, американские горки являются отличным средством получения острых ощущений. Одни люди получают удовольствие, другие же испытывают неподдельный страх, третьи же специально готовятся, чтобы во время автосъёмки состряпать забавную сценку прямо во время езды на аттракционе. Весь этот забавный трэш ждет вас далее.