А кто у нас здесь на первом плане - случайные мордахи

Мы очень часто фотографируем своих любимцев, но бывает, что их никто не просит влезать в кадр и оттягивать все внимание на себя. А ведь так в основном и получается, когда на первом плане появляется довольная собачья или кошачья мордочка, то уже никто на другие планы и не смотрит. Вот целая подборка таких фотографий.