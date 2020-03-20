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Скучно на карантине? Вспомним рабочие курьезы да упсы
Рабочий день у всех начинается приблизительно одинаково: мы проходим к своему рабочему месту, здороваясь с коллегами… А вот дальше события разворачиваются по-разному - в зависимости от самых разнообразных факторов, начиная с рода деятельности и заканчивая положением Юпитера в знаке Козерог на 12 градусов.
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