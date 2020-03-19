Собачки-хипстеры с пучком на голове: уморительное зрелище Любимая причёска хипстеров - man bun, что в переводе на русский означает "мужской пучок" - перешла от людей к собакам. Теперь пользователи Instagram из разных концов света публикуют фотографии своих питомцев с хипстерской причёской. В какое опасное время мы живём!