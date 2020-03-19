Посмейтесь в этот день: демотиваторы для хорошего настроения

Ежедневная доза позитива и юмора для всех наших читателей! Сегодня в выпуске: про фотогеничность, про умение создать себе комфорт, про багаж сильной и независимой женщины, про букет для любимой, про защиту информации, про занимательное чтиво, про исполнение мечты, про богатую жизнь, про замужество в третий раз, про типичные выходные, про сосредоточенность и многое другое!