И как такое только в голову пришло: "креативная" реклама

Чтобы весело посмеяться, порой достаточно всего лишь читать встречающиеся вывески. Удачное стечение обстоятельств, непомерный креатив авторов, а иногда и простая безграмотность создают такие шедевры, о которых комикам остается только мечтать. В нашем обзоре специально для читателей мы собрали объявления и вывески, которые заставят хохотать от души.