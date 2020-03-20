Почти получилось: курьезные фотографии творений мастеров-умельцев Век живи - век учись! Эти слова известны почти каждому, но не каждый им следует. Многие считают, что знают лучше, поэтому делают по-своему. В итоге получаются самые разные, смешные и грустные, казусы и ляпы.