Как все это странно: фотографии, которые говорят сами за себя

Очередная порция фотографий для тех, кто, сидя возле камина, под бокал вина и трубку с ароматным табаком любит размышлять и разгадывать загадки. Наш мир гораздо страннее, чем вам до этого могло казаться. И эти фотографии более чем наглядно это доказывают.