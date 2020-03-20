Обалдеть - не встать: демотиваторы для вашей улыбки Большая порция демотиваторов для поддержания вашего классного настроения! В этом выпуске: про женские маски для лица, про сдачу сессии, про банковских работников, про комплимент от шеф-повара и многое другое!